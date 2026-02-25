Erakçi: Hem barışa hem de savaşa hazırız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, India Today televizyonuna verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri tehditlerine tepki göstererek, Tahran’ın hem barışa hem de savaşa tamamen hazır olduğunu açıkladı.

Cenevre’de düzenlenecek üçüncü tur görüşmeler öncesinde açıklamada bulunan Erakçi, önceki tur görüşmelerde “belirli bir anlayış zemini” oluşturduklarını belirterek, bu sürecin adil, dengeli ve karşılıklı güvene dayalı bir anlaşmaya dönüşebileceğini söyledi.

Erakçi, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz savaşa hazırız; ancak bu savaş istediğimiz anlamına gelmez. Tam tersine, savaşın önüne geçmek için hazırlıklı olmalısınız.

Tabii ki, silahlı kuvvetlerimiz hazır seviyede ve daha önce yaptığımız gibi kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz. Son savaştan çok şey öğrendik, bu yüzden şimdi daha hazırlıklıyız.

Aslında bu, amacın savaşı önlemek olduğu anlamına gelir. Savaşa hazır olduğunuzda, onu önleyebilirsiniz; Aksi takdirde, onu evinize davet ettiniz. Bu yüzden tamamen hazırız. Ben diplomasi adamıyım. İşim hakkında konuşmam gerekiyor ve bu sorunu çözmenin en iyi yolunun attığımız yol olduğuna inanıyorum”

İran'ın barışçıl nükleer programı için askeri bir seçenek olmadığını kaydeden Erakçi, “Bir endişe varsa, bir soru varsa, belirsizlik varsa, bunu ele almaya hazırız. Soruları cevaplamaya hazırız. Endişeleri gidermeye hazırız, ancak nükleer teknolojiyi barışçıl bir şekilde kullanma hakkımızdan feragat etmeye hazır değiliz. Bizim tavrımız böyle. Bu yüzden yarın Cenevre'de adil ve dengeli bir çözüme ulaşma olasılığının olduğuna inanıyorum” diye konuştu.