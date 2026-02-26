  1. Siyaset
Cenevre'de kritik görüşme: Erakçi Ummanlı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi, ABD-İran müzakereleri öncesi görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Cenevre kentinde ABD ile dolaylı müzakereler öncesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

Erakçi, Tahran ile Washington arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turuna katılmak amacıyla dün akşam saatlerinde İsviçre'ye gitti.

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turu, bugün 26 Şubat'ta Cenevre kentinde yapılacak.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

