  1. Siyaset
3 Mar 2026 13:32

İran’dan İsrail-ABD'nin Gandi hastanesi saldırısına kınama

İran’dan İsrail-ABD'nin Gandi hastanesi saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail rejimi ile ABD’nin Tahran'daki Gandi Hastanesine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail rejimi ile ABD’nin Tahran'daki Gandi Hastanesine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bekayi, en gelişmiş ve nokta atışı yapan silahlara sahip olduğunu savunan İsrail rejimi ile ABD’nin İran’ın güneyinde bir ilkokulda 171 kız öğrenciyi katlettikten sonra Tahran'daki Gandi Hastanesini hedef almasını şiddetle kınadı.

Bekayı, sivillerin normal yaşamını felç etmeyi amaçlayan Amerikan-siyonist saldırıları “savaş suçu” olarak nitelendirdi.

News ID 1934861

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler