İran’dan İsrail-ABD'nin Gandi hastanesi saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail rejimi ile ABD’nin Tahran'daki Gandi Hastanesine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bekayi, en gelişmiş ve nokta atışı yapan silahlara sahip olduğunu savunan İsrail rejimi ile ABD’nin İran’ın güneyinde bir ilkokulda 171 kız öğrenciyi katlettikten sonra Tahran'daki Gandi Hastanesini hedef almasını şiddetle kınadı.

Bekayı, sivillerin normal yaşamını felç etmeyi amaçlayan Amerikan-siyonist saldırıları “savaş suçu” olarak nitelendirdi.