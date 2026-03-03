İran: Elçiliklerin savunmasız kalması için diplomatik polise saldırdılar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi açıklamada, “Bugün yaşananlar, son iki yıldaki suçlara karşı gösterilen kayıtsızlığın sonucudur. Komşu ülkelere karşı işlenen suçları gördüler ve harekete geçmediler. Birçok kez söyledik ki, eğer ülkeler harekete geçmezse, bu isyan herkese yayılacaktır” dedi.

Bekayi açıklamasının devamında, “Bugün bölgemiz bu kundaklamadan etkilendi. Kayıtsızlık, kayıtsızları ortak ve suç ortağı yapar” ifadesini kullandı.

Çocukların ve İran halkının şehit edilmesine atıfta bulunan Bekayi şunları söyledi: Bugün bu çocuklar toprağa verilecek. Güçlü olmalıyız. İran ayakta duruyor. Dünya, ayakta duran bir İranlının ne olduğunu bilmeli. İran'ı diktatörlük kelimesiyle karaladılar. Ayakta duran kendi evinde şehit oldu.

ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına değinen Bekayi, “Marco Rubio, İsrail tarafından girmeye karar verdiğimizi söylüyor. ABD Başkanı, İran'ın bir tehlike olduğunu söylüyor. İran bir tehlike miydi? İran askerlerini geri çekti mi? İran Beyaz Saray'a füze mi gönderdi? Çelişkiler görülmelidir” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Müzakerelerden birkaç gün önce Witkoff, 'Boykot ediyoruz, İran neden teslim olmuyor?' dedi. ABD Dışişleri Bakanı, İran'ın savaşı başlattığını söylüyor! Hangi savaşı biz başlattık? Her türlü saldırganlığa karşı duracağız. İnsanlardan İran'ın yanında kalmalarını rica ediyorum. İran'ın hayatta kalmasının sırrı bu birliktir" dedi.

Basın toplantısını hasar görmüş okulda düzenlemesine atıfta bulunan Bekayi, "Toplantı için bu okulun seçilmesi sebepsiz değildi. Burası İran Caddesi. Bu okul ilk günden beri hasar görmüştü. Burada Minab’ın şehit düşen meleklerine saygı duruşunda bulunuyoruz. Dürüstlük adına canlarını veren İran halkını selamlıyoruz. Haksız yere şehit edilen masum insanları selamlıyoruz." dedi.

Önceki müzakerelerle ilgili olarak Bekayi şöyle devam etti: Aldatıcı bir kampanyayla karşı karşıya kaldık. Bugünün gelişmelerini anlamakta kaybolmamak istiyorsanız, İran'ın 100 yıllık tarihine bakmalısınız. Nükleer anlaşmanın oluşumu, ABD'nin çekilmesi, bir anlayış süreci oluşturmak için yapılan çabalar, tüm süreçlere bakılmalıdır. Hangi taraf söz verdi, hangi taraf sözünü tutmadı? Dayatılan savaşa rağmen, bölge ülkelerinin ve toplumun bazı kesimlerinin talebine yanıt olarak diplomatik sürece giren bir ülke gösterin. Diktatör bir rejim böyle bir karar alır mıydı? Karşı tarafın niyetleri bize açıktı ve biz asla iyimserlik ifade etmedik.

Sözcü Bekayi açıklamasını şöyle sürdürü:

"Çelişkilerini defalarca sıraladık. Ancak analizimiz, sorunu yüzde bir oranında çözebilir ve savaşı önleyebilirsek, bunu yapmamız gerektiği yönündeydi. İyi niyetle girdik. Şehit çocuklarımızın görüntüsü gözlerimizin önündeydi. Bu acıyı, İran'ın inatçı olmadığını halka açıklamak için çektik."

Bekayi, "Cenevre görüşmelerinde, arabulucunun açıklamasına atıfta bulunuyorum. İki tur görüşme yapıldı. Busaidi, önemli ilerleme kaydettiğimizi söyledi. Bunu X’te yayınlamadan önce Amerikan tarafıyla konuştu ve bu ifade ABD'nin görüşüne uygundu. Bir sonraki görüşme turunun yapılması diğer tarafın talebi üzerineydi. Sadece birkaç saat önce Witkoff, dört talebimiz olduğunu söyledi: Nükleer ve füze programlarının sona erdirilmesi, bölgedeki dostlara her türlü desteğin verilmesi ve İran donanmasının sona erdirilmesi. Elbette bunların hiçbiri görüşmelerde gündeme getirilmedi. Bunlar, eylemlerini haklı çıkarmak için uydurdukları yalanlardır" ifadelerinde bulundu.

Bekayi açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan halkı, bu savaşın binlerce yıllık bir medeniyeti yok etmek için yapılan bir medeniyet savaşı mı yoksa ABD'nin güvenlik çıkarları için yapılan bir savaş mı olduğunu sormalı! Çocuklarımız ABD için ne tehdit oluşturuyordu? İran'ın nükleer programı ne tehdit oluşturuyordu? Yok edildiğini söylediğiniz program! İran'ın ne demek istediği nedir? Füze programının sizinle ne ilgisi var? İran'ın kendini savunma hakkı yok mu? Biz bir medeniyetin koruyucularıyız. İnsanlığa hizmet etmiş bir medeniyetin. "

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şu vurguyu yaptı: "Bölgeyi diyaloğun kolaylaştırıcısı haline getirdik. Yaptıklarımızı bilmeleri için tüm diplomatik süreç bölge ülkeleriyle başladı. Bu, İran'ın bölgede güvenlik yaratmayı amaçladığı anlamına geliyor. Şu anki görevimiz İran'a yönelik saldırının kaynağını hedef almaktır. Bu, BM Şartı'nın bir parçasıdır ve kendimizi savunma hakkımız var. Bize karşı bir eylemde bulunulduğunda, kendimizi savunmaktan başka ne yapabiliriz? Bölgedeki her ülkenin güvenliği bizim için önemlidir. Keşke Amerika, Müslüman ülkelerin topraklarından bize karşı eylemde bulunamasaydı. Komşu ülkeler dikkatli olmalı. İran'a karşı savaş dayatıldı."

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca şunları söyledi: "Dün ise, elçilikler savunmasız kalsın diye diplomatik polis de hedef alındı. Bu saldırılar, karşı tarafın diplomasiye olan güveninin kalmadığı anlamına geliyor."

İran'ın savaşı sona erdirme şartlarına ilişkin olarak Bekayi şunları açıkladı: "Savaşı durdurmaları gerekiyor. Savaşı biz başlatmadık. Bizim tercihimiz diplomasiydi. İçeride, Dışişleri Bakanlığı da eleştirilere maruz kalıyordu; geçmişteki sicili göz önüne alındığında savaşa girmemesi gerektiği söyleniyordu. Hükümet diplomatik süreci destekledi ve biz savaşa girmemeye çalıştık, ancak karşı taraf savaşı seçti. Savaşı durdurmanın yolu, düşmanların durdurmasıdır. Uluslararası toplum, görevini en kısa zamanda yerine getirmeye karar vermelidir."