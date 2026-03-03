Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nun önemi ve İran'ın bu filoya odaklanmasının sebebi

ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu, stratejik konumu ve küresel enerji ticareti üzerindeki etkisi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Yaklaşık 6,5 milyon kilometrekarelik bir alana yayılan filo, Fars Körfezi, Kızıldeniz, Umman Körfezi, Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nun belirli bölgelerini kontrol etmektedir. Bu bölgeler, küresel petrol ticaretinin yaklaşık %90'ının gerçekleştiği hayati deniz yollarını ve Süveyş Kanalı, Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mandeb Boğazı gibi üç kritik stratejik geçidi kapsamaktadır.

Filo, ABD'nin Orta Doğu'daki deniz güvenliğini sağlamanın temel taşıdır. İran'ın bu filoyu hedef alması, küresel enerji arzını ciddi şekilde sekteye uğratma potansiyeli taşımaktadır. İran'ın 5. Filo'yu tamamen yok etmesi, ABD için II. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanabilecek en büyük askeri felaketlerden biri olacaktır. Bu nedenle, bölgedeki gelişmeler ve İran'ın bu stratejik deniz gücüne yönelik tutumu yakından takip edilmektedir.