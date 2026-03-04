  1. İran
İran'dan Amerikan-Siyonist hedeflerine yeni saldırı

İran Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonu kapsamında düzenlediği yeni dalgada Amerkan-Siyonist hedeflere karşı 40 füze fırlattı.

İran Devrim Muhafızları Gerçek Vaat-4 operasyonu kapsamında düşman hedeflerine yeni saldırı başlattı.

"Ya Resulallah" koduyla başlatılan yeni dalgada Amerikan-Siyonist hefedlerine 40 füze atıldı.

News ID 1934880

