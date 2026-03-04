Erakçi, Iraklı yetkili ile telefonda görüştü

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Araci bu görüşmede, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, üst düzey askeri komutanlar ve İranlı vatandaşların ABD ve Siyonist rejim saldırısında şehit düşmesi nedeniyle taziye diledi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise, Iraklı yetkiliye teşekkür ederek, kendisini ABD ve İsrail'in işlediği suçlar hakkında bilgilendirdi.

Bu telefon görüşmesinde ayrıca iki ülkenin sınırlarında güvenliğin korunması için işibirliklerinin güçlendirilmesi hakkında istişarelerde bulunuldu.