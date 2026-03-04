  1. İran
4 Mar 2026 11:40

Erakçi, Iraklı yetkili ile telefonda görüştü

Erakçi, Iraklı yetkili ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dün akşam, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Araci ile telefonda görüştü.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Araci bu görüşmede, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, üst düzey askeri komutanlar ve İranlı vatandaşların ABD ve Siyonist rejim saldırısında şehit düşmesi nedeniyle taziye diledi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise, Iraklı yetkiliye teşekkür ederek, kendisini ABD ve İsrail'in işlediği suçlar hakkında bilgilendirdi.

Bu telefon görüşmesinde ayrıca iki ülkenin sınırlarında güvenliğin korunması için işibirliklerinin güçlendirilmesi hakkında istişarelerde bulunuldu.

News ID 1934886

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler