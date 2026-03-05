Erakçi, Irak Başbakanı ile bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Irak Başbakanı bu görüşmede İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney'nin şehadeti nedeniyle İran halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Sudani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak, bunu uluslararası ve ahlaki kurallara aykırı olarak nitelendirdi.

Irak Başbakanı Irak hükümetinin ülke sınırlarından İran'a karşı herhangi bir tehdide asla izin vermeyeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi ise, Irak mercii, halkı ve hükümetine ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak İslam Devrimi Lideri ve çok sayıda vatandaşın şehit düşmesini kınaması nedeniyle teşekkür etti.

İran halkının toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunma kararlılığını vurgulayan Erakçi, bölge ve İslam ülkelerinin ABD ve İsrail'in bölgeyi güvensizleştirme ve Müslümanlar arasında bölünme yaratma yönündeki çabaları karşısında uyanık olmasının altını çizdi.