Kuveyt kıyılarında bir petrol tankerinin yakınında patlama meydana geldi

Mehr Haber Ajansı'nın Al Jazeera'ye atıfta bulunarak verdiği habere göre, İngiliz Denizcilik Operasyonları Otoritesi Perşembe sabahı yaptığı açıklamada, olayın Kuveyt'teki Mübarek El-Kebir Limanı'nın 30 deniz mili güneydoğusunda meydana geldiğini duyurdu.

Denizcilik örgütü, bir petrol tankerinin yüksek bir patlama sesi duyduğunu ve aynı anda küçük bir teknenin bölgeden uzaklaştığını bildirdi.

Bu habere yanıt olarak, Kuveyt İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, Mübarek El-Kebir Limanı önünde meydana geldiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, olayın Kuveyt'in karasularının dışında ve Mübarek El-Kebir Limanı'ndan en az 60 kilometre uzakta meydana geldiğini kaydetti.