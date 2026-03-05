İranlı yetkili; ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi İşler Sorumlusu Mecid Taht Revançi, Amerikan "MS Now" kanalına verdiği röportajda, "Dünyaya mesajımız, kendimizi savunduğumuzdur. Halkımızı savunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu savaş bize dayatıldı ve kendimizi savunma hakkımız var" dedi.

Taht Revançi, "Savaşı birkaç günde bitirebileceklerini sandılar, ama fena halde yanıldılar. Toplumumuzu, ağır ve insanlık dışı bir şekilde saldırıya uğramış bir toplumu koruyoruz" ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail rejimi tarafından okul çocuklarının bile hedef alındığını belirten Taht Revançi, "Hatta yardım güçlerine ve hastanelere bile saldırdılar ve bizim yaptığımız meşru bir savunmadır" ifadelerinde bulundu.

İranlı yetkili, " ABD'den hiçbir mesaj almadık ve Amerika'ya da hiçbir mesaj göndermedik, çünkü kendimizi savunuyoruz ve sadece savunmaya odaklanmış durumdayız. Bu yüzden hiçbir mesaj göndermedik ve ABD'den veya başka kimseden de hiçbir mesaj almadık" diye ekledi.