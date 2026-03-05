İsrail medyası: İran yeni füze saldırısı başlattı

El Cezire televizyonuna göre, Siyonist İsrail iç cephesi, İran’dan yeni füze saldırısı yapıldığını doğruladı.

İsrail medyasına göre Lübnan’dan fırlatılan roket sonucu El-Celil bölgesinde alarm sesleri yükseldi.

Siyonist İsrail iç cephesi, Vadi Arabe bölgesine İHA sızmasının ardından alarm çalındı.

Rejimin sağlık bakanlığına göre, 28 Şubat’tan bu yana 1473 siyonist yaralandı.

Siyonist İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da işgal altındaki toprakların yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.