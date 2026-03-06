Geçici Liderlik Konseyi'nin dördüncü toplantısı gerçekleştirildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında Geçici Liderlik Konseyi'nin dördüncü oturumu gerçekleştirildi.

Bu oturumda, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri savaşta yaşanan son durum hakkında bir rapor sundu ve konsey üyeleri, bu savaşta silahlı kuvvetleri güçlü bir şekilde desteklerken, silahlı kuvvetleri güçlendirme kararı aldılar.

Ayrıca, bu oturumda, Liderlik Uzmanlar Meclisi'nin oluşturulması ve ülkenin gelecekteki liderinin seçilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca, ABD Başkanı'nın ülkenin gelecekteki liderliği hakkındaki pervasız açıklamaları ve yanılgılarıyla ilgili olarak, konsey üyeleri, bu tür davranışların düşmanın bu savaşta ne kadar sinsi amaçlar güttüğünü gösterdiğini ve büyük İran milletinin iç işlerine ve kendi kaderini belirleme hakkına kimsenin müdahale etmesine asla izin vermeyeceğini ve direnişi ve azmiyle Amerikan Siyonist düşmanını diz çöktüreceğini açıkladılar.