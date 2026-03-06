  1. Siyaset
6 Mar 2026 12:52

İran ve Küba arasında kritik temas

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez telefonda görüştü.

Görüşmede ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Erakçi, ABD ile Siyonist İsrail’in cinayetleri hakkında Kübalı mevkidaşına bilgi verdi.

Erakçi, İran’a yönelik yapılan saldırıların BM Şartı’na aykırı olduğunu belirterek, Tahran’ın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde kendi topraklarını savunmaya devam edeceğini ve saldırganlara karşılık veeceğini vurguladı.

Küba Dışişleri Bakanı da ABD ile Siyonist İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

