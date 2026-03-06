İran IKBY'yi uyardı

Devrim Liderin Savunma Konseyi temsilcisi, bir mesajda, bölgedeki güvenlik gelişmelerinden bazılarını açıklarken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimini ABD ve Siyonist rejimle bağlantılı grupların ve unsurların faaliyetlerine karşı uyarıda bulunarak ve bu eğilimin devam etmesinin sonuçlarını vurguladı.

Mesajda şu ifadeye yer verildi:

IKBY'deki dost ve kardeşlere hatırlatıyoruz ki, şu ana kadar bölgede sadece ABD ve İsrail üsleri ve ayrılıkçı gruplar hedef alınmıştır; ancak bu grupların veya rejimin unsurlarının bölgeden İslam Cumhuriyeti sınırlarına kadar olan varlığına, planlarına ve girişine izin verilirse, Irak Kürt Bölgesindeki tüm tesisler bu gruplar ve rejim için birer siper olarak geniş çapta hedef alınacak ve İslam Cumhuriyeti'nin IKBY ile olan dostane ilişkileri ve IŞİD saldırısı gibi zor günlerdeki sarsılmaz desteği sona erecektir.