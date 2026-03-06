  1. İran
6 Mar 2026 13:58

Hükümet Sözcüsü Düşmanın Sivil Yerleşim Yerlerine Yönelik Saldırıları Hakkında Konuştu

İran Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacirani düşmanın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları hakkında konuştu.

Muhazirani "Bugüne kadar 390 konut, 528 ticari birim ve 13 sağlık merkezi hedef alındı."dedi.

News ID 1934962
Azar MAHDAVAN

