İran’dan bölge ülkelerine uyarı: İran’a yönelik saldırıların yapıldığı her yer hedef alınır

İran Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü yayımladığı yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in bölge ülkelerinin topraklarını kullanarak İran’a karşı herhangi bir askeri adım atması durumunda bunun sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ülke sınırları çevresindeki tüm askeri hareketliliği yakından ve kapsamlı şekilde takip ettiği vurgulandı. Sözcü, özellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerine hitap ederek, İran sınır hattında düşman güçlerin konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir iş birliği veya girişimin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kararlı ve sert bir şekilde karşılık bulacağını ifade etti.

Bölge ülkelerinin egemenliğine saygı duyduklarını belirten sözcü, ABD ve İsrail’in İran’a karşı askeri faaliyet yürüttüğü ya da operasyon düzenlediği her noktanın tereddütsüz hedef alınacağını söyledi.

Açıklamanın sonunda ise bu sözlerin kesin bir taahhüt olduğu ve “Allah’ın yardımıyla gerçekleştirileceği” ifade edildi.