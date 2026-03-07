Pezeşkiyan: Düşmanların İran’ın koşulsuz teslim olacağı yönündeki hayali mezara gidecek

Pezeşkiyan, konuşmasının başında Devrim Lideri, askeri komutanlar ve saldırılarda hayatını kaybeden öğrenciler için başsağlığı dileyerek, saldırılarda çok sayıda masum sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Düşmanların hastaneler ve okullar gibi sivil merkezleri hedef aldığını belirten Pezeşkiyan, tüm zorluklara rağmen sahada görev yapan ve dayanışma gösteren İran halkına teşekkür etti.

İran’da yaşayan herkesin, dini veya etnik kimliği ne olursa olsun ülkenin toprak bütünlüğünü savunmak için birlik içinde olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, “Tüm farklılıklarımıza rağmen bugün hep birlikte suyumuzu, toprağımızı ve vatanımızı savunmak için omuz omuza durmalıyız. İran’ı bu krizden onurla çıkarmak için gerekirse canımız pahasına mücadele edeceğiz” dedi.

Pezeşkiyan, düşmanların İran’ın koşulsuz teslim olacağı yönündeki beklentilerinin asla gerçekleşmeyeceğini belirterek, “Bu hayal onlarla birlikte mezara gidecek” ifadelerini kullandı.

İran’ın uluslararası hukuk ve insani ilkelere bağlı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, ülkesinin uluslararası kurallar çerçevesinde hareket ettiğini söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, yaşanan süreçte İran’dan kaynaklanan saldırılardan etkilenen komşu ülkelere de özürlerini iletti. İran’ın, komutanlarının ve askeri yetkililerinin saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından gerekli tüm önlemleri alarak ülke topraklarını onur ve kararlılıkla savunduğunu ifade etti.