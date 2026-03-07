İran’ın batı sınırlarında hiçbir güvenlik sorunu yok

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Lürdistan Beytül Mukaddes Kolordusu’ndan yapılan açıklamada, İran’ın batı ve kuzeybatı sınırlarında güvenlik sorunu olmadığı belirtildi.

Irak Kürdistan Bölgesel yönetimi (IKBY) yetkililerine uyarıda bulunan Devrin Muhafızları Ordusu’nun açıklamasında “ABD ile Siyonist rejimin İran’a karşı saldırılarda kullandığı yerleri hedef alırız” denildi.

Geçen günlerde İslam Devrimi Lideri’nin Savunma Konseyi temsilcisi Ahmediyan da, IKBY yetkililerini, terör unsurların bu bölge üzerinden İran'a karşı faaliyetlerine devam etmesi halinde sert bir karşılık verecekleri konusunda uyarmıştı.