İran: Silahlı kuvvetler şimdiye kadar komşu ülkelere saldırmadı

Mehr Haber Ajansı’na göre Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı tarafından yeni bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda İran Silahlı Kuvvetleri’nin komşu ülkelerin çıkarlarına ve ulusal egemenliklerine saygı duyduğu ve şu ana kadar bu ülkelere herhangi bir saldırı gerçekleştirmediği vurgulandı.

Bununla birlikte açıklamada, bölgede yaşanan son saldırıların devam etmesi durumunda ABD ve İsrail’e ait kara, deniz ve hava unsurları ile askeri üslerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ana hedef olarak görüleceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu hedeflerin İran’ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından ağır saldırılara maruz kalacağı ifade edildi.