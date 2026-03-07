Amerikan-Siyonist saldırılarında şehit öğrenci ve öğretmen sayısı açıklandı

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, 28 Şubat'tan bu yana devam eden Amerikan-Siyonist saldırılarında toplam 195 öğrenci ve öğretmenin şehit olduğunu bildirdi.

Amerikan-Siyonist güçlerin ülkenin güneyinde bulunan Minab kentinde bir kız ilkokuluna yönelik düzenlediği saldırıda 168 çocuk şehit düşmüştü.

Siyonist İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran Silahlı Kuvvetleri, füze gücü ve yüksek savunma kapasiteleriyle ABD ve Siyonist rejimin vahşi saldırılarına karşılık veriyor.