İran Dışişleri Sözcüsü: “Demek mesele petrolmüş!”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Bekayi, Graham’ın “Venezuela ve İran dünya petrol rezervlerinin yüzde 31’ine sahip ve biz de bunlarda pay sahibi olacağız” sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşarak, “Nadir görülen bir dürüstlük anı: Demek mesele sadece petrol” ifadelerini kullandı.

ABD’li senatörün sözleri, Washington’un İran ve Venezuela politikalarının arkasındaki motivasyonlara ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirirken, Bekayi’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.