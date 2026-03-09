Gerçek Vaat 4” Operasyonunun 30. Dalgası Gerçekleştirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, mübarek Ramazan ayının 19. gecesinde “Gerçek Vaat 4” operasyonunun 30. dalgasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre operasyon, İslam Devrimi Lideri’nin rehberliğiyle ve “Ali Veliyyullah” mübarek kod adıyla düzenlendi. Operasyon kapsamında bölgedeki ABD güçlerine ait üsler ile işgal altındaki toprakların kuzeyindeki hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Operasyonun Hürremşehr, Fettah ve Hayber tipi sıvı ve katı yakıtlı füzeler ile stratejik insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirildiği ve yüzde yüz başarıyla sonuçlandığı ifade edildi.