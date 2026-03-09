Ömer Çelik’ten “Ayetullah Mücteba Hamaney” yorumu: İran’ın sistemini tanımak lazım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV’ye değerlendirmede bulundu.

Çelik, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki göstererek, “ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının hiçbir hukuki temeli yok” dedi.

Çelik, “Bu olayla birlikte dünya düzeni diye bir şey kalmadı. Bir ülkenin rejimini değiştirmek için saldırmak barbarlıktır. Kimsenin bir ülkeye rejimi için saldırmaya hakkı yok. Halkın üzerine ateş yağdı. Tahran’da rafineri vurularak İran halkı cezalandırıldı” ifadelerini kullandı.

Şeiht Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Ayetullah Mücteba Hamaney’in yeni dini lider seçilmesiyle ilgili olarak Çelik, “İran’ın sistemini tanımak lazım. Çok radikal bir politika değişikliği beklenmemeli. Dini liderin şu ya da bu kişinin olmasına göre bu şekilde politika değişir demek İran’ı çok tanımamak anlamına da gelir. Uzmanlar Meclisi dediğimiz bir kurul var. Eninde sonunda herkes bu savaş dursun ve masa yeniden kurulsun arayışı içerisinde olacaktır. İran’ın tutumunu değiştirmez” değerlendirmesinde bulundu.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında şehit düşen Seyyid Ali Hamaney'den sonra liderlik makamına oğlu Ayetullah Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu.