İran Ordusu’ndan ABD-İsrail hedeflerine yeni İHA saldırısı

İran Ordusu, Siyonist İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Siyonist hedefler ve Kuveyt'teki Amerikan üssü bugün İran Ordusu’na ait insansız hava araçları (İHA) tarafından saldırıya uğradı.

İran Ordusu'ndan yapılan açıklamada, “Son birkaç saat içinde ordunun kara, hava ve deniz kuvvetleri, işgal altındaki topraklarda bulunan Rehav’am Muharebe Destek Birliği ile 512. ABD üssünün erken uyarı radar istasyonuna ve Kuveyt'teki Udairi üssündeki Amerikan teçhizat depolarına insansız hava araçlarıyla saldırdı” denildi.