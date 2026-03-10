Erakçi'den "ABD ile müzakere artık gündemimizde değil" vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, PBS kanalının sunucusuna verdiği röportajda, "ABD ile müzakere veya ateşkes hakkında görüşme yapma hazırlığı var mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Öncelikle şunu söylemeliyim ki, bu konuda konuşmak için çok erken. Hepimiz yeni Devrim Lideri'nin konuşmalarını ve tutumlarını bekliyoruz, ki bunlar daha sonra açıklanacaktır."

İran Dışişleri Bakanı devamla, "Ancak Amerikalılarla müzakerenin yeniden gündemimize gelmesini sanmıyorum çünkü Amerika ile müzakere etme konusunda çok acı bir deneyimimiz var. Geçen yıl Haziran ayında onlarla müzakere ettik ve müzakerelerin ortasında bize saldırdılar." dedi.

Erakçi şöyle devam etti: "Bu yıl da bir kez daha bizi ikna etmeye çalıştılar ki bu sefer şartlar farklı. Bize saldırma niyetlerinde olmadıklarını ve İran'ın nükleer meselesinin barışçıl bir şekilde ve müzakerelerle çözmek istediklerini vaat ettiler ve nihayetinde kabul ettik. Ancak üç tur müzakereden sonra, Amerikalı ekip müzakerelerinde büyük bir ilerleme kaydedildiğini söylediğinde, yine de bize saldırmaya karar verdiler. Bu yüzden sanmıyorum ki, artık Amerika ile müzakere yapmak bizim gündemimizde olsun."

Erakçi. "Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatındaki kesintiler ve aksamalara" dair soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Bu bizim suçumuz değil ve bu bizim planımızın bir parçası da değildi. Petrol üretiminin veya sevkiyatının düşmesi ya da durması bizim eylemlerimizden kaynaklanmıyor, aksine İsrail ve Amerika'nın İran'a karşı gerçekleştirdiği saldırıların sonucudur. Onlar tüm bölgeyi güvensiz hale getirdiler. Bu yüzden petrol tankerleri ve gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmekten korkuyorlar."

İran Dışişleri Bakanı, "Biz Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık ve gemilerin geçişine engel olmadık. Ancak Amerika ve İsrail'in saldırıları, tüm bölgenin güvensiz hale gelmesine neden oldu. Bu durumun sonuçları çok geniştir; sadece bizim için değil, tüm bölge için ve şimdi de uluslararası toplum için" diye ekledi.

Erakçi, "Petrol arzını kısıtlamak, stratejinizin bir parçası mı?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "Aslında bu bize dayatılan bir savaş. Yaptığımız şey yalnızca savunma amaçlı. Tamamen yasa dışı bir saldırganlık eylemiyle karşı karşıyayız ve bizim eylemimiz yasal ve meşru bir savunmadır."

Erakçi, "Daha önce tüm bölge ülkelerine uyarıda bulunduk; eğer Amerika bize saldırırsa, Amerika'nın topraklarına erişimimiz olmadığı için bölgedeki Amerikan üslerini, tesislerini ve varlıklarını hedef alacağız. Sonuçta savaş tüm bölgeye sıçrayacak. Bu, Amerika'nın bize saldırmasının sonucudur ve biz buna sorumlu değiliz" ifadelerinde bulundu.