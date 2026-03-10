İran’dan Siyonist hedeflere SİHA’lı operasyon

İran Ordusu Kara Kuvvetleri, İsrail rejiminin Hayfa'daki bir askeri merkezi ve Ofek casus uydu merkezini, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef aldığını bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu da bugün İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik süper ağır başlıklı füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail rejimi ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.