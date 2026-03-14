İranlı Komutan Şikari: ABD Artık Küresel Güç Değil, Bölgeden Çekilmeli

İran Silahlı Kuvvetleri Üst Düzey Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikari, Müslüman ülkelerin liderlerine hitaben yaptığı açıklamada ABD’nin artık küresel bir güç olmadığını ve Batı Asya bölgesinden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Şikari, yayımladığı mesajda bölge ülkelerine İran’a ve Müslüman halklara güvenmeleri çağrısında bulunarak, “ABD ve Siyonistlerin öncülük ettiği küfür, şirk ve nifaka karşı İslam dünyasının birliği için birlikte hareket edelim” ifadelerini kullandı.

ABD’ye güvenilemeyeceğini vurgulayan Şikari, “Kendi zayıflamış ordusunu bile koruyamayan ABD, Müslüman ülkelerin ve bölgenin güvenliğini sağlayamaz” dedi.

İranlı komutan, ABD’nin en büyük savaş gemilerinden biri olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin “tarihi bir yenilgiye uğradığını” öne sürerek, “Adı bile korku uyandıran ve Müslümanların kaynaklarını sömüren bu gemi, Müslüman bir ülke olan İran’ın gücü karşısında uzaktan etkisiz hale getirildi ve kaçmak zorunda kaldı. Bu yenilgi tarihe geçti” ifadelerini kullandı.

Şikari ayrıca bölgede bulunan ABD askeri üslerinin büyük ölçüde tahrip edildiğini savunarak, bu üslerin onlarca yıl boyunca Müslüman ülkelerin kaynakları kullanılarak kurulduğunu ve bugün büyük zarar gördüğünü ileri sürdü.

İran’ın sahada elde ettiği sonuçların komşu ülkelere önemli bir mesaj verdiğini belirten Şikari, “İran, her düzeyde ve her türlü saldırgana karşı kazanabileceğini fiilen göstermiştir. ABD artık küresel bir güç değildir ve Batı Asya’dan çekilmelidir” dedi.

Şikari açıklamasının sonunda, ABD ve İsrail saldırıları sonucu İran’da zarar gören okulların, konutların ve kamu binalarının yeniden inşa edileceğini belirterek, “Yeniden inşa edilemeyecek olan şey ise ABD’nin zedelenen itibarı, çöken gücü ve Siyonist rejimin çaresizliğidir” ifadelerini kullandı.