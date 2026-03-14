İran: ABD ve İsrail’in saldırıları uluslararası hukuka aykırıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Çin’in Şinhua haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukukla hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirterek, bu eylemlerin uluslararası barışı ihlal ettiğini vurguladı.

Bekayi İran halkının, gerektiğinde her zaman kendisini savunmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Sözcü Bekayi, bölgedeki ülkelerin Amerika'nın varlığının güvenlik sağlamadığına tamamen kanaat getirdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, açıklamasının devamında, "Bu savaş bizim başlattığımız bir savaş değildi. Bu, Amerika'nın kendi isteğiyle başlattığı bir savaştır. Amerika, belki de İsrail’in yanlış hesaplamaları ve İran'ı kolayca teslim alabilecekleri düşüncesiyle bu savaşa sürüklenmiştir" ifadesini kullandı.

Bekayi, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak ise, ABD ve İsrail'in bu programın barışçıl olduğunu bildiklerini ve 30 yılı aşkın süredir İran'ın nükleer faaliyetlerinin silah üretimine dönüştüğü şeklinde büyük bir yalan ürettiklerini belirtti.

İran'ın bölgedeki komşu ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını ifade eden Bekayi, bölge güvenliği ve istikrarının, bölge ülkeleri arasında işbirliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

İran’ın hiçbir komşusuyla düşmanlık içinde olmadığını vurgulayan Bekayi, Amerika'nın bölgedeki askeri üslerini hedef almalarının sebeplerini de, bu üslerin İran'a karşı askeri saldırılar için kullanılan üsler olmalarına bağladı.