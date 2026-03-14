İran’da “ABD‑İsrail Bağlantılı” Üç Hücreye Operasyon: Çok Sayıda Kişi Gözaltında

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, halktan gelen ihbarlar ve istihbarat çalışmaları sonucunda Mazenderan eyaletinde faaliyet gösteren 10 kişilik bir hücre tespit edilerek yakalandı. Yetkililer, söz konusu grubun eyaletteki şehirlerde güvenlik karşıtı eylemler planladığını ve bazı üyelerinin daha önce güvenlik güçlerine yönelik saldırılara karıştığını bildirdi.

Benzer bir operasyon Horasan‑ı Rezevi eyaletinde gerçekleştirildi. Burada da 10 kişilik bir grubun, İran’a karşı faaliyet yürüttüğü belirtilen bazı medya kuruluşlarıyla istihbarat paylaşımı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Yetkililer, şüphelilerin askeri tesislerin ve bazı ekonomik altyapıların konum bilgilerini karşı tarafa ilettiğini ve kamuoyunda korku oluşturmak amacıyla bilimsel araştırma merkezleri ile bazı kamu alanlarını askeri hedef gibi göstererek bilgi aktardıklarını belirtti.

Öte yandan Huzistan eyaletinde de ABD‑İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen üç kişilik bir “terör hücresine” operasyon düzenlendi. Yurt dışındaki kişiler tarafından yönlendirildiği belirtilen grubun üyeleri gözaltına alındı.

Yetkililer, bu grubun son günlerde güvenlik güçlerine silahlı saldırılar düzenlediğini, ayrıca Huzistan Valiliği de dahil olmak üzere bazı kamu kurumları ve kamu alanlarına saldırarak şehirde korku ve güvensizlik ortamı oluşturduğunu bildirdi.

Operasyon sırasında şüphelilerden iki adet Kalaşnikof tipi savaş silahı ve bir miktar mühimmat ele geçirildi.