“Gerçek Vaat 4" operasyonu sürüyor

ABD ile Siyonist rejimin işlediği suçlara karşılık olarak İran’ın misilleme operasyonları sürüyor.

Gerçek Vaat 4 operasyonu kapsamında işgal altındaki Filistin topraklarına bulunan Siyonist hedeflere füze fırlatıldı.

Tel Aviv'de sirenler susmuyor

İran'ın füzeli misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında sirenler çaldı.

İsrail rejimi ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.