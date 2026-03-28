Gerçek Vaat 4 Operasyonunun 85. dalgası gerçekleşti

İran Devrim Muhafızları Ordusu kamuoyuna yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Gerçek Vaat 4” operasyonunun 85. dalgası kapsamında düzenlenen saldırılara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Metinde, İran’ın ABD ve İsrail’e ait bazı ağır sanayi merkezlerini hedef alan füze ve İHA operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi. Operasyonun, bölgedeki sanayi çalışanları ve üreticilere adandığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, çatışma sırasında ABD’ye ait bazı hava unsurları İran hedeflerini vurma girişiminde bulundu; İran hava savunmasının karşılık verdiği ve bir MQ‑9 tipi insansız hava aracının yanı sıra bir F‑16 savaş uçağının da mühimmat isabeti aldığı bilgisi verildi. ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) ise bu olayla ilgili zarar teyidinde bulunduğu bildirildi.

Devrim.Muhafızlarının açıklamasında, ABD yönetimine yönelik bir uyarıya da yer verildi:

İran, sanayi tesislerine yönelik saldırıların tekrarı halinde yanıtının “beklentilerin ötesinde” olacağını belirtti.