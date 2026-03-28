İran Hükümet Sözcüsü: ABD’ye ağır darbeler vurduk, savaşta üstünlüğümüz var

İran hükümet sözcüsü Fatıma Muhacirani, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda İran’ın savaşı başlatmadığını belirterek ülkenin çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Muhacirani, “İranlı öğrenciler ve öğretmenler de dahil olmak üzere birçok insan hayatını kaybetti. Ülkenin birçok bölgesi zarar gördü. Bu nedenle tazminat almamız doğaldır ve yaptırımların kaldırılması da gereklidir” dedi.

Savaş ve barış konusundaki kararların İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı tarafından verildiğini vurgulayan Muhacirani, ABD’nin adımlarına karşı iyimser olmadıklarını ancak savaşın sürmesini de istemediklerini ifade etti.

Muhacirani ayrıca, “Sahada üstünlüğümüz var ve silahlı kuvvetler inisiyatifi elinde tutuyor. Savaşın başından bu yana İran’ın kapasitesi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak gerçekte ABD’ye ağır darbeler vurduk” değerlendirmesinde bulundu