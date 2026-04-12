Güney Lübnan'dan Celile'ye 2 füze atıldı

El‑Nashra’nın aktardığına göre, Güney Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki bölgelere yönelik roket saldırıları devam ediyor. Haberde, Hizbullah’ın son saldırısında iki roketin Celile’nin Yukarı bölgesine (el‑Celi̇l el-Ulya) fırlatıldığı belirtildi.

Aynı zamanda İsrail kaynakları, el‑Mutelle bölgesinde uyarı sirenlerinin çaldığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail’in Güney Lübnan’a yönelik saldırılarının sürdüğü ve Sıddiqin, Ramadiyye, Haniyye, Nebatiye el-Fauka gibi yerleşim alanlarının hedef alındığı aktarıldı.

Bölgeden gelen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları ayrıca Batı Bekaa’daki Meşğara bölgesini bombaladı.