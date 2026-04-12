12 Nis 2026 14:43

Güney Lübnan'dan Celile'ye 2 füze atıldı

Arap kaynakları Güney Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'in kuzeyine roket saldırılarının devam ettiğini bildirdi.

El‑Nashra’nın aktardığına göre, Güney Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki bölgelere yönelik roket saldırıları devam ediyor. Haberde, Hizbullah’ın son saldırısında iki roketin Celile’nin Yukarı bölgesine (el‑Celi̇l el-Ulya) fırlatıldığı belirtildi.

Aynı zamanda İsrail kaynakları, el‑Mutelle bölgesinde uyarı sirenlerinin çaldığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail’in Güney Lübnan’a yönelik saldırılarının sürdüğü ve Sıddiqin, Ramadiyye, Haniyye, Nebatiye el-Fauka gibi yerleşim alanlarının hedef alındığı aktarıldı.

Bölgeden gelen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları ayrıca Batı Bekaa’daki Meşğara bölgesini bombaladı.

News ID 1935934
Azar MAHDAVAN

