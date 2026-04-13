Papa'ya saygısızlık, barış ve adalet talebine yönelmiş bir saldırıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya platformundaki hesabından, Papa 14. Leo'yu sert sözlerle eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Bekayi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bombaların gürültüsü ve savaş ağaları ile saldırganların savaş çığlıkları dünyanın vicdanını derinden etkilediği bir dönemde, Papa 14. Leo'nun sözleri İncil'in insani-ilahi çağrısını yankılıyor: "Ne mutlu barış yapanlara!

Papa 14. Leo'ya saygısızlık yapmak, yalnızca Hristiyanlığın öğretilerine aykırı bir davranış değil, aynı zamanda barış, adalet ve insanlık talebine yönelmiş açık bir saldırıdır”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da, ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaş karşıtı tutumu nedeniyle Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya eleştirilerini ve kendisini Hazreti İsa şeklinde tasvir etmesini kınadı.