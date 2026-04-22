  İran
22 Nis 2026 18:36

Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan ABD'ye kara saldırısı uyarısı

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, düşmanın ülkenin kara sınırlarına yönelik herhangi bir saldırısına ezici ve kararlı bir yanıt verileceğini vurguladı.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, ülkenin sınır bölgelerine inceleme ziyaretinde bulundu.

Tuğgeneral Cihanşahi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, düşmanın ülkenin kara sınırlarına yönelik herhangi bir saldırısına ezici ve kararlı bir yanıt verileceğini vurguladı.

Tuğgeneral Cihanşahi, "Düşmana, İran akserlerinin moralini ve savaş kabiliyetini hesaplarken hata yapmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanı, İran Silahlı Kuvvetleri’nin sayesinde ülke sınırlarında sakinlik hakim olduğunu belirterek, “Düşmanın faaliyetleri an be an izlenmektedir” diye konuştu.
 

