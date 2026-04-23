İran’ın Amerika’nın 5 ülkenin topraklarını ve hava sahasını kötüye kullanmasına yönelik itirazı

İran İslam Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği ayrı mektuplarda şöyle dedi:

“Devletlerin, kendi topraklarını üçüncü bir devlete karşı saldırgan eylemler veya silahlı saldırılar düzenlemek üzere başkalarına tahsis etmelerinden doğan uluslararası sorumlulukları dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti bu yasa dışı girişime dair açık ve güçlü itirazını ifade etmektedir.”

İran’ın BM Daimi Temsilcisi devamla şunları kaydetti:

“İran İslam Cumhuriyeti, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hükümetlerinden komşuluk ilkelerine uymalarını ve topraklarının İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı kullanılmasını durdurmalarını kesin bir şekilde talep etmektedir.”