İran petrolünün fiyatı küresel piyasada 99 dolara yükseldi

OilPrice sitesinde iki gün önce yayımlanan son verilere göre, İran petrolünün farklı türlerinde yüzde 3’ü aşan bir fiyat artışı kaydedildi.
Bu verilere göre:
Kuzeybatı Avrupa teslimatlı İran hafif petrolü: 98.01 dolar
İran ağır petrolü: 96.11 dolar
Forouzan petrolü: 96.36 dolar
Akdeniz bölgesinde ise fiyatlar şöyle kaydedildi:
İran hafif petrolü: 97.36 dolar
İran ağır petrolü: 95.21 dolar
Forouzan petrolü: 95.46 dolar
En yüksek fiyat ise Mısır’ın Sidi Kerir terminalinde görüldü. Buna göre:
İran hafif petrolü: 99.26 dolar
İran ağır petrolü: 97.11 dolar
Forouzan petrolü: 97.36 dolar
Veriler, İran petrolünün farklı bölgelerde belirgin bir yükseliş trendine girdiğini gösteriyor.
