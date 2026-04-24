İsrail medyası: Tel Nof Üssü’nde iki hava kuvvetleri teknisyeni İran için casuslukla suçlandı

İsrail’in tüm ana akım medya kanalları Perşembe günü, Tel Nof Hava Üssü’nde görev yapan iki hava kuvvetleri teknisyeninin “İran için casusluk” suçlamasıyla yargı sürecine alındığını bildirdi.

İbranice yayın yapan Ynet’in haberine göre, askeri savcılık bugün iki İsrail askerine yönelik iddianameyi sundu. Mart ayında gözaltına alınan askerlerden biri; düşmana savaş döneminde yardım, düşmana bilgi sağlama, yabancı bir ajanla temas kurulmasına yardım ve diğer güvenlik suçlarıyla suçlanıyor. Diğer asker ise yabancı bir ajanla temas, düşmana bilgi sağlama ve benzeri suçlamalarla karşı karşıya.

Israel Hayom, soruşturmaya dair bazı ayrıntıları şöyle paylaştı:

Askerlerden birinden; Binyamin Netanyahu’nun evi, eski Başbakan Naftali Bennett’in ikametgâhı, Rothschild Bulvarı ve Kaplan Caddesi gibi noktaların fotoğraflarını çekmesi istendi.