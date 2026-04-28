2026 Dünya Kupası'na katılacak İran spor kafilesine “Minab 168” adı verildi

28 Nis 2026 17:09

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak İran Milli Futbol Takımı kafilesine “Minab 168” adı verildi.

Dünya Kupası futbol kültür komitesi toplantısı bugün yapıldı. Toplantıda konuşan Hüccetülislam Hasanhani, İran Milli Futbol Takımı kafilesinin Dünya Kupası'nda "Minab 168" adı altında yer alacağını belirterek, “Minab okulu öğrencilerinin çektiği acı büyüktü. Şehitlerin anısını futbol sahasında yaşatacağız. Minab'daki şehit öğrencileri ve Siyonist rejim ile ABD'nin suçları unutulmamalı” dedi.

Minab Okulu Olayı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 168 kişi yaşamını yitirmişti.

