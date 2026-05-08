Pezeşkiyan: Sömürgecilik politikalarının geleceğin dünyasında yeri olmayacak

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran İslam Cumhuriyeti’nin temel politikasının karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde dostane ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan paylaşımında, “Sömürgecilik ve sömürü politikalarının geleceğin dünyasında yeri olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, “Halkımızın kültüründe hoşgörü ne kadar köklüyse, zulme karşı mücadele de bu toprakların tarihinde o denli parlaktır. Bu kimlik, İran adının yüceltilmesi için varlığını sürdürecektir” dedi.