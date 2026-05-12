Tahran eyaletinde askeri tatbikat düzenlendi

Devrim Muhafızları Ordusu, muharebe kabiliyetinin artırılması amacıyla Tahran eyaletinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu Muhammed Resulullah (s.a.v) Kolordusu Komutanı Tuğgeneral Hasan Hasanzade, tatbikatın “Hamaney’e Lebbeyk” parolasıyla başladığını açıkladı.

Tuğgeneral Hasanzade, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ile İsrail'in her türlü girişimine karşı koymak için muharebe kabiliyetinin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikatın başarıyla hedefine ulaştığını söyledi.