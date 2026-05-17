17 May 2026 09:44

Galibaf: İran halkının 70 günlük direnişi küresel dönüşümü hızlandırdı

İran Meclis Başkanı Galibaf, dünyanın yeni bir uluslararası düzene doğru ilerlediğini belirterek, İran halkının 70 günlük direnişinin bu dönüşüm sürecini hızlandırdığını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in sözlerine atıfta bulunarak küresel düzende büyük bir değişim yaşandığını ifade etti.

Galibaf, İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dünya yeni bir düzenin eşiğinde bulunuyor.”

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, “Bir yüzyılda görülmemiş dönüşüm tüm dünyada hızla ilerliyor” sözlerini hatırlatan Galibaf, İran halkının 70 günlük direnişinin bu dönüşümü hızlandırdığını savundu.

Galibaf paylaşımının sonunda, “Gelecek küresel güneyindir” ifadelerini kullandı.

