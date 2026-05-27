Hazar denizi İran'ın stratejik ve tarihi çıkarlarının parçasıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Hazar Denizi'nin İran için sadece bir su alanı olmadığını belirtti.

Garibabadi, dün İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nda milletvekilleriyle bir araya geldiğini ve Hazar Denizi’nin hukuki konvansiyonuna ilişkin süreç hakkında kapsamlı bir rapor sunduğunu ifade etti.

Söz konusu konvansiyona ilişkin tasarının hükümette değerlendirildiğini belirten Garibabadi, toplantıda konunun hukuki, siyasi, güvenlik ve ekonomik boyutlarının detaylı şekilde ele alındığını söyledi.

Garibabadi, “Hazar Denizi İran için yalnızca bir su kütlesi değildir; stratejik çıkarlarımızın, ulusal güvenliğimizin, bölgesel iş birliğimizin ve tarihi haklarımızın bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Garibabadi ayrıca bu çıkarların korunmasının hukuki hassasiyet, ulusal bakış açısı, kurumsal koordinasyon ve halk temsilcilerinin görüşleriyle sürdürüleceğini vurguladı.