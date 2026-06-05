Erakçi: Dünya, İran'ın hızlı yanıt verme kabiliyeti karşısında şaşkına döndü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, El Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, dünyanın İran'ın saldırılara verdiği hızlı karşılık karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek, hiç kimsenin Tahran'ın bu denli kısa sürede tepki göstereceğini beklemediğini söyledi.

Bölge ülkelerinin savaş sürecinde yürüttüğü diplomatik girişimlere teşekkür eden Erakçi, bazı ülkelerin ABD ile temas kurarak gerilimin azaltılması yönünde çaba gösterdiğini ifade etti.

Bakan Erakçi, ülkenin silahlı kuvvetlerinin her an çatışmaların yeniden başlamasına ve İsrail'e yönelik operasyonlara hazır olduğunu belirterek, buna rağmen İran'ın savaş isteyen taraf olmadığını vurguladı.

ABD'nin savaş öncesinde İran'ı zayıf bir bölgesel aktör olarak değerlendirdiğini belirten Erakçi, Washington'un kısa sürede sonuç almayı hedeflediğini ancak beklentilerinin gerçekleşmediğini savundu. İran'ın füze kapasitesinin etkisiz hale getirilemediğini ve halkın da hükümete karşı değil, destek amacıyla meydanlara çıktığını söyledi.

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın ilk günlerinde dile getirdiği "koşulsuz teslimiyet" talebine değinerek, İran'ın hiçbir koşul altında böyle bir seçeneği kabul etmeyeceğini ifade etti.

İran'ın savaş istemediğini ancak ülkenin savunulması konusunda kararlı olduğunu belirten Erakçi, mevcut askeri durumlarının savaş öncesine göre daha güçlü olduğunu ve gerekli olması halinde uzun süreli bir çatışmayı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, bölgedeki Amerikan askeri varlığının güvenlik sağlamadığını, aksine güvenlik sorunlarının temel nedenlerinden biri haline geldiğini savundu. ABD üslerinin bulunduğu ülkelerin bu nedenle hedef haline geldiğini öne süren Erakçi, savaş öncesinde bölge ülkelerine bu konuda uyarılarda bulunduklarını kaydetti.

Erakçi, İran'ın Amerikan üslerine yönelik olası saldırılarının ev sahibi ülkelerin egemenliğine değil, İran'a yönelik saldırıların kaynağına karşı olduğunu vurguladı. Savaş süresince özellikle Suudi Arabistan ile yoğun diplomatik temasların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kuveyt'teki Amerikan faaliyetlerine de değinen Erakçi, bazı ülkelerin hava sahalarının İran'a yönelik operasyonlarda kullanıldığına ilişkin ellerinde belgeler bulunduğunu ve bu belgelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulduğunu söyledi.

Erakçi ayrıca, İran ile Umman arasındaki ilişkilerin dostane ve kardeşçe olduğunu belirterek, iki ülkenin Hürmüz Boğazı konusunda sürekli istişare halinde bulunduğunu ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin kararların uluslararası hukuk çerçevesinde alınacağını söyleyen Erakçi, İran'ın temel hedefinin tüm sivil gemiler için güvenli geçişin sağlanması olduğunu vurguladı. Ayrıca savaşın ardından bölgenin daha yapıcı ve istikrarlı bir döneme gireceği konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.