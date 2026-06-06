İran: UAEA teknik raporları siyasi baskı aracına dönüştürmemeli

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın son raporu ve Ajans Başkanı'nın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Garibabadi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından ortaya çıkan durumun göz ardı edilerek Tahran'ın eleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İranlı yetkili, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin bazı tesislere erişim eksikliği ve nükleer programdaki bilgi sürekliliğinin kaybına ilişkin açıklamalarına değinerek, bu durumun askeri saldırıların sonucu olduğunu savundu.

Garibabadi, Ajans yönetiminin İran'daki denetim altındaki nükleer tesislere yönelik saldırıları kınamadığını öne sürerek, bunun nükleer güvenlik ve denetim sistemine zarar verdiğini ifade etti.

İranlı diplomat ayrıca, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin tartışmalarda sıkça gündeme getirilen yüzde 60 seviyesinin siyasi amaçlarla kullanıldığını ileri sürdü. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nda belirli bir zenginleştirme üst sınırı bulunmadığını belirten Garibabadi, esas ölçütün nükleer faaliyetlerin askeri amaçlara yönelmemesi olduğunu kaydetti.

Garibabadi, UAEA'nın hem saldırıların etkilerini raporlayıp hem de saldırıları gerçekleştiren tarafların sorumluluğunu gündeme getirmemesinin tarafsızlıkla bağdaşmadığını savundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ajansın diplomatik çözümün bir parçası olmak istiyorsa teknik raporları siyasi baskı mekanizmasına dönüştürmekten kaçınması gerektiğini belirterek, uluslararası hukuka bağlılık, tarafsızlık ve devletlerin egemenliğine saygının önemine vurgu yaptı.