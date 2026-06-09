İran'dan Batı ülkelerinin nükleer tesislere saldırıları aklama girişimine tepki

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sanal medya hesabın X üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD ve üç Avrupa ülkesinin UAEA Yönetim Kurulu'na sunduğu İran karşıtı karar taslağı, saldırganların ve suçluların sorumluluğunu aklamayı amaçlayan tehlikeli bir girişimdir.

UAEA raporlarında kaydedildiği üzere, Siyonist rejim ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları, doğrulama faaliyetlerini durdurmuş ve güvenlik gerekçeleriyle UAEA müfettişlerinin İran'dan ayrılmasına neden olmuştur.

Şimdi ABD, yasadışı saldırısının etkilerini İran İslam Cumhuriyeti aleyhine bir dosyaya dönüştürmek istiyor.” ifadelerini kullandı.

Garibabadi, “Güvenli tesisler hedef alındı, nükleer güvenlik ve denetim yetenekleri ihlal edildi. Sonra tüm bunlar İran'a baskı uygulamak için kullanılıyor” dedi.

ABD tarafından hazırlanan taslak karar, İran’ın bombardımana maruz kalan nükleer tesislerinin akıbeti ve bu tesislerde depolanan zenginleştirilmiş uranyumun durumu hakkında UAEA’ya bilgi vermesini öngörüyor.

Tahran yönetimi, bazı tesislerde denetim ve doğrulama faaliyetlerinin askıya alınmasının İran’ın kararı olmadığını, bunun tamamen UAEA’nın güvenlik gerekçesiyle aldığı bir karar olduğunu vurguladı. İran ayrıca ABD ve Avrupa ülkelerinin sunduğu karar taslağının yaşanan saldırıları yok sayarak mevcut durumu normalmiş gibi göstermeye çalıştığını belirtti.



