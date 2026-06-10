Erakçi: Silahlı kuvvetlerimiz ülkenin sınırlarını korumaya hazır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası sularda bulunmadığını, İran ve Umman arasında paylaşılan bir deniz yolu olduğunu ve ABD kıyılarından binlerce mil uzakta yer aldığını ifade etti.

Erakçi, deniz sınırlarının tamamen açık ve tartışmasız olduğunu belirterek, “Güçlü silahlı kuvvetlerimiz, İran’ın hava, kara veya deniz sahasının herhangi bir şekilde ihlal edilmesine karşı sürekli teyakkuz halindedir” dedi.

Bakan Erakçi, İran topraklarına yakın bölgelerde bulunan yabancı güçlerin, kendi hataları, basit kazalar veya olası çatışmalar nedeniyle her zaman risk altında olduğunu söyledi.

Bu risklerin azaltılması için en iyi yolun yabancı güçlerin bölgeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmesi olduğunu belirten Erakçi, “Bu bölge hiçbir zaman düşmanların varlığını kabul etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Erakçi açıklamasının devamında, İran’ın diplomasi dilini tercih ettiğini vurgulayarak, “Bununla birlikte, cesur savaşçılarımızın dünyaya gösterdiği gibi, biz diğer dilleri konuşmayı da çok iyi biliyoruz” dedi.