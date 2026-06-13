İran Hükümet Sözcüsü: Saha ve biplomasi birlikte İran’ı savunuyor

İran Hükümet Sözcüsü Fatemeh Muhacirani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 günlük savaşın başlamasının üzerinden bir yıl geçtiğini belirtti.

Muhacirani, paylaşımında, “İkinci dayatılmış savaşın başlamasının üzerinden bir yıl geçti. Şehit liderimizin de söylediği gibi; ‘Bu savaşı onlar başlattı, ancak onu biz sona erdireceğiz’” ifadelerini kullandı.

Saha ile diplomasinin birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu vurgulayan İranlı sözcü, “Saha ve diplomasi birlikte İran’ı savunuyor; biri ülkenin güvenliğini korurken diğeri milletin haklarını savunuyor” dedi.

Muhacirani ayrıca, “Güçlü ve kararlı bir pozisyondan yürütülen müzakere, ulusal savunmanın devamından başka bir şey değildir” değerlendirmesinde bulundu.