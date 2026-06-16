Erakçi, Lübnanlı yetkililerle İslamabad Mutabakatı'nın ayrıntılarını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Joseph Avn ve Nebih Berri ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erakçi, görüşmeler sırasında Lübnanlı yetkilileri İslamabad Mutabakatı'nın detayları, özellikle de Lübnan'a ilişkin maddeleri hakkında bilgilendirdi.

Bakan Erakçi ayrıca, İran'ın Lübnan'daki savaş ve saldırıların sona erdirilmesine verdiği öneme dikkat çekerek, mutabakat hükümlerinin düzgün şekilde uygulanması konusunda ABD'nin sorumluluğunu hatırlattı.

Eakçi, İsrail rejiminin Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulmasının gerekliliğini de vurguladı.

Lübnanlı yetkililer ise son mutabakatın hükümlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Lübnan'ın istikrar ve güvenliğinin bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik her ciddi çabanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Görüşmelerde ayrıca, Lübnan'a yönelik savaşın sona erdirilmesi konusunun mutabakat metnine dahil edilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.