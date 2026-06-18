İran ve Kuveyt dışişleri bakanları İslamabad mutabakatını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, bugün telefonda görüştü.

Erakçi, görüşmede Kuveytli mevkidaşını İslamabad mutabakatının içeriği ve anlaşmaya ilişkin son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Erakçi ayrıca, İran'ın komşuluk politikasına verdiği öneme işaret ederek, söz konusu anlaşmanın bölgede barış ve istikrarın yeniden canlanmasına katkı sağlamasını temenni etti.

İranlı bakan, Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerle diyaloğun sürdürülmesinin, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut belirsizliklerin giderilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmede taraflar ayrıca ikili ilişkilerdeki çeşitli önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulunurken, ele alınan başlıkların takibi amacıyla diplomatik istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.